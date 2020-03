Foot - PSG

PSG : Le nouveau crack de l'OL rend un vibrant hommage à Neymar !

Publié le 8 mars 2020 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG et l’OL étaient opposés en Coupe de France cette semaine, Bruno Guimarães n’a pas caché qu’il avait été heureux d’affronter un grand joueur comme Neymar dont il a salué l’attitude.

Le PSG et l’Olympique Lyonnais se sont affrontés mercredi dernier en demi-finale de Coupe de France. Le club de la capitale s’est imposé sans trembler 1-5 au Groupama Stadium, bien aidé par le carton rouge infligé à Fernando Marçal à la 61ème minute et l’explosion physique des joueurs de l’OL qui a suivi. La rencontre fut l’occasion pour Kylian Mbappé d’inscrire un triplé, mais aussi pour Bruno Guimarães d’affronter pour la première fois son compatriote Neymar. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu lyonnais est un fan de l’attaquant du PSG. En effet, le Brésilien de 22 ans n’a pas manqué de clamer son bonheur d’avoir affronté un joueur qu’il suit depuis qu’il est jeune, tout en soulignant l’attitude respectueuse dont Neymar a fait preuve à son égard.

« C’était vraiment super d’affronter un joueur qui a marqué ma jeunesse »