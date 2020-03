Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce témoignage rassurant sur l'état de Neymar !

Publié le 8 mars 2020 à 0h45 par B.C.

En raison de l'épidémie de coronavirus, le PSG n'a pas pu affronter Strasbourg ce samedi. Un coup dur pour certains joueurs parisiens en manque de rythme, dont Neymar. Cependant, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter pour l'international brésilien.

En grande difficulté sur la pelouse de Dortmund le 18 février dernier, Neymar comptait se relancer en vue du huitième de finale retour de Ligue des Champions programmé ce mercredi. Cependant, l'attaquant n'a disputé que deux matches depuis la défaite du PSG en Allemagne en raison d'une suspension et de l'épidémie de coronavirus qui amené la LFP à reporter la rencontre opposant les hommes de Thomas Tuchel à Strasbourg ce samedi. On peut donc s'interroger sur l'état de forme de Neymar le 11 mars prochain au moment d'affronter le BVB, mais à en croire Philippe Lambert, ancien préparateur physique du PSG et de l'équipe de France, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au sujet du Brésilien.

« Je ne pense pas qu'il y ait de répercussion »