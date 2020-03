Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Neymar «like» la remontada de Manchester United !

Publié le 7 mars 2020 à 20h15 par B.C.

Après ses propos sur l'élimination du PSG face à Barcelone en 2017, Neymar a de nouveau fait réagir les supporters parisiens en commentant une publication de Marcus Rashford sur Instagram, se remémorant avec joie la victoire de Manchester United sur la pelouse du Parc des Princes l'an dernier.

Ce mercredi, le PSG tentera de battre le Borussia Dortmund sur sa pelouse afin de se qualifier pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions, mais surtout vaincre sa malédiction en Coupe d'Europe. En effet, les Parisiens restent sur plusieurs désillusions dans cette compétition, dont la dernière contre Manchester United. Après avoir brillamment vaincu les Red Devils à Old Trafford (2-0), le PSG s'était incliné sur sa pelouse le 6 mars 2019 (3-1), défaite synonyme d'élimination. Un souvenir que s'est remémoré Marcus Rashford sur Instagram , et qui a fait réagir Neymar.

Le « like » de Neymar qui fait parler...

Dans une publication Instagram , Marcus Rashford s'est remémoré la qualification de Manchester United sur la pelouse du PSG avec ce message : « What a night » (NDLR : Quelle nuit). Un post que Neymar a aimé, et l'attaquant du PSG, absent ce soir-là à cause d'une blessure à le cheville, en a profité pour répondre au protégé d'Ole Gunnar Solskjær : « Fucking Night » (NDLR : Putain de nuit), accompagné de deux smileys pleurant de rire. Un commentaire rempli de second degré qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters parisiens. Si certains soulignent l'humour de Neymar, d'autres n'ont pas hésité à le critiquer et à lui mettre la pression avant le choc contre Dortmund. Le numéro 10 du PSG n'aura pas le droit à l'erreur ce mercredi...