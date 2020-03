Foot - PSG

PSG : Le Qatar miserait gros pour la rencontre face au Borussia Dortmund !

Publié le 8 mars 2020 à 12h15 par Th.B.

Alors que le PSG n’a plus passé le stade des 1/8èmes de finale de Ligue des champions depuis 2016, les propriétaires du club parisien attendraient beaucoup de ce match retour face au Borussia Dortmund. Une élimination aurait de fortes répercussions.

En 2011, Qatar Sports Investments (QSI) devenait propriétaire du PSG et amenait par la même occasion le club parisien dans une nouvelle dimension. Depuis, le PSG est devenu un géant du football mondial d’un point de vue marketing et sportif, enchaînant les trophées domestiques. Cependant, le club peine en Ligue des champions et n’est jamais parvenu à atteindre le dernier carré de la compétition. Et depuis 2016 et un quart de finale face à Manchester City, le PSG s’incline toujours en 1/8ème de finale, que ce soit face au FC Barcelone et la célèbre remontada, le Real Madrid et Manchester United plus récemment.

Un match de la plus haute importance pour les propriétaires du PSG !