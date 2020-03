Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux menaces XXL identifiées pour les plans de Leonardo ?

Publié le 8 mars 2020 à 11h15 par H.G.

Annoncés dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Sandro Tonali et Federico Chiesa pourraient échapper au club de la capitale l’été prochain. En effet, deux écuries italiennes se livreraient une bataille sans merci pour arracher leur signature.

Depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif l’été dernier, le mercato du PSG a pris des accents italiens. En effet, le club de la capitale a été annoncé sur les traces de Mattia De Sciglio (Juventus), Lucas Paqueta (AC Milan) ou encore d’Emre Can (parti de la Juventus vers le Borussia Dortmund) cet hiver. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le directeur sportif brésilien ne semble pas vouloir abandonner l’idée d’explorer des pistes de joueurs évoluant en Serie A. En effet, plusieurs informations venues de l’autre côté des Alpes ont évoqué un intérêt du PSG pour Sandro Tonali (Brescia) et Federico Chiesa (Fiorentina), deux jeunes joueurs prometteurs qui se distinguent particulièrement cette saison. Toutefois, Leonardo pourrait finalement être en délicatesse dans ces deux dossiers dans la mesure où deux géants italiens se livreraient une guerre pour attirer les deux pépites.

La Juventus et l’Inter se battent pour Tonali et Chiesa !