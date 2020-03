Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme appel du pied de Timo Werner !

Publié le 10 mars 2020 à 12h00 par A.C.

Courtisé par un grand nombre de clubs européens, dont le FC Barcelone et Liverpool, Timo Werner commence à s’interroger au sujet de son avenir...

Cet été, pourrait bien être celui du grand saut pour Timo Werner. Le RB Leipzig semble commencer à devenir trop petit pour l’attaquant allemand, considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Ce n’est pas pour rien si son nom circule depuis quelques semaines du côté du FC Barcelone, à la recherche d’un buteur capable de succéder à Luis Suarez. En Angleterre, Jürgen Klopp aimerait l’attirer à Liverpool, pour y remplacer Roberto Firmino.

Werner commence à se questionner sur son avenir