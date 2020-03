Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet objectif XXL qui pourrait chambouler l'avenir d'Icardi !

Publié le 9 mars 2020 à 22h15 par B.C.

Désireux de récupérer un nouvel avant-centre cet été, la Juvents devrait faire le maximum pour parvenir à ses fins, et Mauro Icardi serait l'une des priorités du club turinois.

Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 70M€, Mauro Icardi est dans l'incertitude pour son avenir. Après des débuts tonitruants au PSG, l'Argentin éprouve plus de difficultés dans la capitale, ce qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs. D'autant qu'Icardi ne manquerait pas de prétendants. Alors que Wanda Nara, sa femme, verrait d'un bon œil un retour en Italie, la Juventus et le Napoli seraient sur les traces de l'attaquant. Un intérêt qui se confirme.

Icardi, l'une des priorités de la Juventus