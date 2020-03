Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un géant européen en embuscade pour Rakitic ?

Publié le 9 mars 2020 à 19h00 par A.D.

Le FC Barcelone aurait décidé de se séparer d'Ivan Rakitic lors du prochain mercato estival. La Juventus serait prête à profiter de la situation pour accueillir l'international croate.

Ivan Rakitic pourrait poser ses valises à la Juventus l'été prochain. Dans une situation de plus en plus compliquée au FC Barcelone, le milieu de terrain croate aurait pu prendre le large lors des dernières fenêtres de transferts. Malgré les tentatives du PSG et de la Juventus, Ivan Rakitic n'a jamais quitté le Barça. Toutefois, il pourrait faire ses valises dans les prochains mois. Selon les informations de Catalunya Radio , le FC Barcelone aurait décidé de se débarrasser d'Ivan Rakitic lors du prochain mercato estival. Et la Juventus serait prête à lui tendre les bras.

La Juventus prête à se jeter sur Rakitic ?