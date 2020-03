Foot - Mercato - Barcelone :

Mercato - Barcelone : Setién aurait pris une décision radicale pour Rakitic !

Publié le 9 mars 2020 à 17h00 par A.D.

Lors des dernières fenêtres de transferts, Ivan Rakitic aurait pu quitter le FC Barcelone. Alors qu'il défend toujours les couleurs du Barça, le vice-champion du monde croate devrait être poussé vers la sortie l'été prochain.

Le Barça ne voudrait plus d'Ivan Rakitic. Lors des dernières fenêtres de transferts, l'international croate serait passé tout près de quitter le FC Barcelone. De moins en moins utilisé dans le club catalan, Ivan Rakitic aurait pu rejoindre le PSG ou encore la Juventus. Malgré tout, le milieu de terrain de 31 ans n'a toujours pas fait ses valises et reste un pensionnaire du Barça. Toutefois, il pourrait ne plus faire long feu en Catalogne.

Ivan Rakitic vendu l'été prochain ?