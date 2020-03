Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Miralem Pjanic ?

Publié le 9 mars 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Toujours ciblé par le PSG pour venir renforcer l’entrejeu l’été prochain, Miralem Pjanic serait très ouvert à l’idée d’un départ de la Juventus pour un transfert au Parc des Princes. Explications.

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité en décembre dernier, le PSG a approché Miralem Pjanic (29 ans) ces derniers mois, mais Leonardo avait freiné l’opération avec le milieu de terrain de la Juventus Turin en interne, préférant se concentrer sur d’autres dossiers. Mais la piste Pjanic semble revenue au premier plan depuis plusieurs semaines au sein du PSG, et l’ancien joueur de l’OL aurait d’ailleurs pris une grande décision à ce sujet.

Pjanic chaud pour un transfert au PSG ?