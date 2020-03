Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién aurait pris une énorme décision pour cet été !

Publié le 9 mars 2020 à 11h30 par A.D.

Arrivé sur le banc du Barça au mois de janvier, Quique Setién préparerait déjà le prochain mercato estival. Le coach du FC Barcelone voudrait recruter au moins un joueur par ligne, soit un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant.

Quique Setién aurait fixé ses objectifs pour le mercato estival. Décrié depuis le début de saison, Ernesto Valverde a été remercié par la direction du FC Barcelone au mois de janvier. Pour le remplacer, les têtes pensantes du Barça ont décidé d'accorder leur confiance à Quique Setién. Discret lors du mercato hivernal, le technicien blaugrana s'est attaché les services de Martin Braithwaite en tant que joker médical pour combler l'absence sur blessure d'Ousmane Dembélé. Alors que la prochaine fenêtre de transferts n'ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, Quique Setién aurait déjà une idée des joueurs qu'il souhaiterait recruter.

Quique Setién voudrait recruter un joueur par ligne