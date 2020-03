Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador européen serait passé à l'action pour Meunier !

Publié le 9 mars 2020 à 9h45 par D.M.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, Thomas Meunier pourrait quitter Paris au terme de cet exercice. Alors que le Borussia Dortmund aurait entamé des discussions avec le défenseur, l’Inter se serait immiscé dans ce dossier.

Dans quel club évoluera Thomas Meunier la saison prochaine ? Le contrat du latéral droit arrivera à son terme à la fin de la saison et selon le média belge La Dernière Heure , le défenseur de 28 ans aurait refusé les offres de prolongation du PSG. Arrivé en juillet 2016 à Paris, le joueur serait proche d’un départ et d'après les informations de Sport 1 , des négociations auraient été entamées entre Thomas Meunier et le Borussia Dortmund pour tenter de parvenir à un accord.

L’Inter aurait également approché Meunier