Mercato - PSG : Un premier départ se précise sérieusement !

Publié le 8 mars 2020 à 23h15 par D.M.

Alors que son contrat arrive à son terme à la fin de la saison, Thomas Meunier susciterait la convoitise du Borussia Dortmund. Le club allemand ferait le forcing pour s’attacher les services du latéral du PSG cet été.

Thomas Meunier vit peut-être ses derniers mois sous le maillot du PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en décembre, le club parisien a formulé au latéral belge une offre de prolongation. Mais alors que son contrat arrive à son terme à la fin de saison, le joueur aurait refusé la proposition de son club selon La Dernière Heure , ouvrant ainsi la porte à un départ. Plusieurs clubs se seraient positionnés pour s’attacher les services de Thomas Meunier à l’instar du Bayern Munich ou du Borussia Dortmund. Et les dirigeants du BVB feraient effectivement le forcing pour s’offrir le joueur du PSG.

Des discussions avancées entre Meunier et le BVB