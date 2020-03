Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette menace XXL qui se confirme pour l'avenir d'Icardi !

Publié le 8 mars 2020 à 18h45 par B.C.

Prêté cette saison au PSG, Mauro Icardi pourrait faire son retour en Serie A la saison prochaine, mais pas à l'Inter Milan...

Alors que ses premiers mois étaient parfaits au PSG, Mauro Icardi éprouve plus de difficultés depuis le début de l'année. L'Argentin a perdu sa place sur le front de l'attaque au profit d'Edinson Cavani tandis que ses relations avec Thomas Tuchel ne seraient idylliques. Ainsi, l'avenir d'Icardi paraît incertain aujourd'hui. Si le PSG peut acheter l'attaquant appartenant à l'Inter pour 70M€, montant de sa clause libératoire, l'entourage du joueur s'interrogerait sur un possible départ. Et cela pourrait arranger les affaires de la Juventus.

La Juve devrait tenter sa chance pour Icardi