Mercato - PSG : Gonzalo Higuain également impliqué dans l’opération Icardi ?

Publié le 8 mars 2020 à 14h45 par T.M.

En coulisse, le PSG et la Juventus monteraient une opération XXL pour Mauro Icardi. Un plan qui pourrait bien concerner Gonzalo Higuain. Explications.

Mauro Icardi pourrait bien être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival. Si l’Argentin est actuellement prêté au PSG, qui dispose d’une option d’achat, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. De plus en plus, un transfert vers la Juventus est évoqué. L’idée serait même que Leonardo lève l’option d’achat d’Icardi, fixée à 70M€, avant de négocier avec la Juventus pour un montant plus élevé ou en récupérant des joueurs dans la balance.

Icardi à la Juventus, Higuain au PSG ?