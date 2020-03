Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce buteur de Ligue 1 que Pierre Ménès voudrait voir à la place d'Icardi...

Publié le 8 mars 2020 à 14h15 par H.G.

Kasper Dolberg a fait forte impression ce samedi, offrant la victoire à l’OGC Nice contre l’AS Monaco grâce à un doublé. A tel point que Pierre Ménès se demande s’il n’aurait pas sa place au PSG.

Le PSG pourrait se trouver en délicatesse dans les prochains mois dans son secteur offensif en perdant ses deux attaquants de pointe. En fin de contrat, Edinson Cavani ne devrait pas se voir offrir une prolongation par le club de la capitale, tandis que Mauro Icardi, prêté par l'Inter, pourrait prendre le large après une seule saison. En effet, la presse italienne a annoncé ce samedi que l’attaquant argentin n’était pas heureux au PSG et qu’il aimerait retourner en Serie A où la Juventus voudrait le recruter. À ce rythme, Leonardo pourrait donc être contraint de devoir trouver un nouveau numéro 9 l’été prochain. Et si l’idée de recruter ce nouvel attaquant en Ligue 1 lui venait à l’esprit, Pierre Ménès a une idée de celui sur lequel le directeur sportif brésilien devrait concentrer ses efforts.

Pierre Ménès aimerait voir Kasper Dolberg au PSG