Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie XXL se fermerait pour Tuchel…

Publié le 9 mars 2020 à 10h15 par Th.B.

Annoncé au Bayern Munich pour la saison prochaine pour prendre la succession d’Hans-Dieter Flick qui assure l’intérim depuis l’éviction de Niko Kovac en novembre dernier, Thomas Tuchel ne devrait pas pouvoir rejoindre le club bavarois s’il venait à quitter le PSG cet été.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 3 janvier dernier, le Bayern Munich a contacté Thomas Tuchel, par le biais du directeur sportif Hasan Salihamidzic, dans l’optique de discuter d’une éventuelle arrivée de l’Allemand en Bavière à l’intersaison. L’entraîneur du PSG est une priorité du Bayern Munich pour prendre le flambeau d’Hans-Dieter Flick, qui assure l’intérim depuis le limogeage de Niko Kovac en début novembre 2019. Cependant, Flick pourrait finalement rester au Bayern Munich comme Karl-Heinz Rummenigge le laissait entendre dernièrement. « Cher Hansi, félicitations ! Pour ceux qui ne savent pas ce qu’il y a dans le paquet rouge : c’est un stylo. Et parfois, avec les stylos du FC Bayern, vous signez également des papiers ».

Le Bayern Munich, plus une option pour Tuchel ?