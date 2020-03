Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire dans l’opération Ter Stegen ?

Publié le 9 mars 2020 à 16h00 par Th.B.

Bien que Marc-André Ter Stegen figurerait dans les petits papiers de Chelsea à la recherche d’un successeur en cas de départ de Kepa Arrizabalaga à l’intersaison, le FC Barcelone ne craindrait pas l’intérêt des Blues pour une raison bien précise. Explications.

Depuis quelques jours, l’avenir de Marc-André Ter Stegen anime l’actualité du FC Barcelone. En effet, des clubs comme le PSG, la Juventus, le Bayern Munich et Chelsea rechercheraient des gardiens pour la saison prochaine et auraient tous coché le nom de Ter Stegen dans leurs listes pour le mercato estival. D’autant plus que l’international allemand émettrait quelques doutes concernant son avenir, comme le journaliste Lluis Canut le laissait entendre la semaine dernière.

Le Barça ne douterait pas de la continuité de Ter Stegen malgré l’intérêt de Chelsea