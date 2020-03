Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen aurait lâché un indice de taille à Bartomeu pour son avenir !

Publié le 9 mars 2020 à 10h00 par Th.B.

Annoncé au Bayern Munich, à la Juventus, à Chelsea ou encore au PSG, Marc-André Ter Stegen n’aurait nullement l’intention de quitter le FC Barcelone et l’aurait fait savoir à la direction du Barça.

Mercredi dernier, Lluis Canut révélait que Marc-André Ter Stegen se poserait des questions concernant son avenir au FC Barcelone. En effet, le journaliste catalan révélait au micro de Catalunya Radio qu’il avait demandé au portier du Barça s’il pouvait rédiger sa biographie, mais que ce dernier aurait refusé la requête du journaliste, ne sachant pas s’il allait arborer la tunique blaugrana lors de la saison prochaine. Une déclaration forte qui a engendrée une vague d’intérêts des cadors sur le marché, à savoir le Bayern Munich, la Juventus, Chelsea ou encore le PSG. Néanmoins, un départ de Ter Stegen du FC Barcelone, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022, ne serait absolument pas d’actualité dans l’esprit du principal intéressé.

Ter Stegen ne jurerait que par le Barça et en aurait fait part à sa direction !