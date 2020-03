Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir revoir ses plans pour ce dossier chaud !

Publié le 9 mars 2020 à 14h15 par Th.B.

Le PSG aimerait s’attacher les services d’un nouveau gardien à l’intersaison pour préparer la succession de Keylor Navas qui va souffler sa 33ème bougie cette année et penserait à Dean Henderson. Mais d’après les propos de son coéquipier à Sheffield United, le PSG ne serait pas une solution pour l’Anglais.

Cette saison, Sheffield United pointe à la 7ème place du classement de Premier League, à seulement 5 points de Chelsea, 4ème. Un bilan plus qu’honorable au vu des moyens des autres écuries comme Tottenham et Arsenal pourtant moins bien classés que les Blades . Et Dean Henderson ne serait pas étranger aux bonnes performances de Sheffield. Le gardien anglais de 22 ans est prêté depuis l’année dernière par Manchester United et ne cesse d’impressionner outre-Manche. Les Red Devils réfléchiraient à rapatrier Henderson pour succéder à David de Gea cet été alors que Chelsea aimerait tenter sa chance avec le portier, au même titre que le PSG. Cependant, Leonardo , qui cherche un successeur à Keylor Navas depuis quelques semaines, devrait faire une croix sur Dean Henderson.

« Il veut jouer pour Manchester United évidemment, mais… »