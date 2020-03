Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé sur le prix XXL de Tonali !

Publié le 9 mars 2020 à 15h15 par La rédaction

Leonardo songerait à s’attacher les services de Sandro Tonali lors du prochain mercato. Le directeur sportif du PSG saurait désormais à quoi s’en tenir pour le prix de cette opération.

À seulement 19 ans, Sandro Tonali impressionne de nombreux clubs en Europe. Le milieu de terrain italien est contractuellement lié à Brescia jusqu’en juin 2021. Après avoir tenté de s’attacher ses services l’année dernière, Leonardo devrait réitérer le coup l'été prochain. L’Italien serait effectivement sur les tablettes du Paris-Saint-Germain et selon Calciomercato.com , le directeur sportif italo-brésilien connaîtrait désormais le prix à payer pour recruter Tonali au PSG.

55M€ minimum pour Tonali ?

Massimo Cellino, président du club de Brescia, aurait demandé aux clubs intéressés par sa pépite de mettre au moins 55M€ sur la table pour ouvrir des négociations. Ce chiffre devrait toutefois exploser puisque de nombreux clubs se seraient penchés sur le dossier. En plus du PSG, la Juventus, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan et même le Real Madrid souhaiteraient en effet s'offrir Tonali. Le président du club actuellement dernier de la Serie A devrait se réjouir de cette situation, lui qui cédera forcement sa pépite au plus offrant.