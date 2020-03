Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouvelles précisions sur l'avenir de Jovic !

Publié le 9 mars 2020

Le Napoli suivrait avec attention les performances de Luka Jovic. Toutefois le club italien ne voudrait pas se presser dans ce dossier.

Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 60M € en provenance de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic avait pour rôle de suppléer Karim Benzema sur le front de l’attaque. Mais le Serbe peine à se montrer convaincant lors de ses apparitions et Zinédine Zidane s’est même passé de ses services lors des trois derniers matchs en Liga. Ainsi, un départ cet été serait dans les tuyaux d’autant plus que selon les informations d’ As , le Napoli étudierait la possibilité d’accueillir Luka Jovic sous la forme d’un prêt lors du prochain mercato estival.

Le Napoli intéressé par Jovic mais...