Mercato - Barcelone : Messi reçoit un énorme appel du pied d'un cador européen !

Publié le 9 mars 2020 à 19h30 par La rédaction

Marco Tronchetti Provera, PDG de Pirelli, sponsor principal de l’Inter, a évoqué un intérêt pour Lionel Messi. Et le dirigeant italien rêve de s’attacher les services de l’Argentin.

Arrivé à son plus jeune âge au FC Barcelone, Lionel Messi a écrit l’histoire de la formation blaugrana . Et bon nombre de socios souhaitent voir l’Argentin prendre sa retraite au Camp Nou. Pourtant la possibilité de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone existe. En effet, sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, la Pulga dispose dans son contrat d’une clause lui permettant de quitter la Catalogne à la fin de la saison et de s’engager dans l’équipe de son choix.

« Messi ? C'est peut-être le bon moment »