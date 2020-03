Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse menace pour Leonardo dans le dossier Allegri ?

Publié le 10 mars 2020 à 23h15 par A.M.

Priorité de Leonardo en cas de départ de Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri serait également dans les petits papiers du Real Madrid qui surveille la situation du technicien italien.

Dans les prochaines semaines, la situation des entraîneurs sera particulièrement surveillée. Et pour cause, plusieurs grands clubs européens pourraient décider de changer de techniciens, profitant notamment de la présence sur le marché de grands noms comme Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri. Le PSG et le Real Madrid devraient faire partie des clubs où ça va bouger, Thomas Tuchel et Zinedine Zidane étant sur la sellette et leur avenir dépendra en grande partie des résultats en Ligue des Champions.

Allegri, le plan B du Real Madrid