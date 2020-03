Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic aurait l'embarras du choix pour son avenir !

Publié le 10 mars 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Outre la piste menant au PSG, Ivan Rakitic, milieu de terrain du Barça, pourrait également rejoindre le FC Séville, l’Atlético de Madrid ou la Juventus lors du mercato estival.

Comme vous le révélait Le 10 Sport en exclusivité l’été dernier, le Barça avait offert les services d’Ivan Rakitic, plus Philippe Coutinho et un petit montant, afin de rapatrier Neymar. Leonardo n’aurait pas perdu de vue le possible recrutement du milieu de terrain du FC Barcelone. En effet, selon les révélations de TV3 , le directeur sportif du PSG serait toujours sur les traces de l’international croate. Les Parisiens pourraient donc accueillir Rakitic pendant le prochain mercato estival, le joueur souffrant de la grosse concurrence dans son secteur de jeu au FC Barcelone. Pourtant, la concurrence s’annonce rude pour le PSG.

La Juventus, l’Atlético de Madrid et le FC Séville également à l’affût pour Rakitic ?