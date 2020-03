Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé, Iniesta… Ces révélations de Bartomeu sur le transfert de Neymar !

Publié le 10 mars 2020 à 20h15 par Th.B.

Alors que Neymar a rejoint le PSG à l’été 2017, le FC Barcelone ne semble toujours pas être parvenu à tourner la page. Et Josep Maria Bartomeu a assuré que le départ de Neymar avait chamboulé la direction sportive du club…

À l’été 2017, le PSG frappait un gros coup en levant la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€ dans son contrat avec le FC Barcelone. Pris de court, le Barça a dû rapidement lui trouver un remplaçant et a misé sur Ousmane Dembélé pour qui l’expérience catalane n’est pas un franc succès jusqu’ici au vu de ses nombreuses blessures. Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a d’ailleurs révélé que Dembélé ne faisait pas l’unanimité dans les bureaux de la direction, mais qu’il fallait trouver un remplaçant à Neymar…

Neymar a « changé la politique sportive de l’équipe première » d’après Bartomeu