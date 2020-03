Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Moussa Dembélé vers un transfert en Premier League ?

Publié le 10 mars 2020 à 17h40 par La rédaction

Moussa Dembélé pourrait s’envoler pour Chelsea dans quelques mois. Hormis Arsenal, Chelsea aurait coché le nom de l’attaquant de l’OL sur sa liste.