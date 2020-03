Foot - OL

OL : Thiago Mendes sort du silence après sa mise à l'écart !

Publié le 9 mars 2020 à 17h06 par B.C.

Mis de côté par Rudi Garcia, Thiago Mendes est sorti du silence ce lundi sur les réseaux sociaux.

Absent depuis près d'un mois, Thiago Mendes connaît une première saison compliquée à l'OL. Le Brésilien a en effet été écarté par Rudi Garcia alors que son hygiène de vie fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines, et les sorties remarquées de son épouse sur les réseaux sociaux n'ont pas arrangé sa situation. Ce lundi, le milieu de l'OL a décidé de sortir du silence dans une vidéo publiée sur Instagram : « Salut les gars, c’est Thiago Mendes. Je suis là pour vous laisser un message. Au cours de la semaine, j’ai reçu beaucoup de messages d’amis, de fans et de collègues me demandant mon absence sur le terrain. J’ai donc décidé de parler et mettre un terme aux spéculations. Pour tous ceux qui me connaissent, savent ma nature, mon caractère, je n’ai jamais manqué de respect à un coéquipier. Malgré tout, je continue à m’entraîner tous les jours et je suis à 100% à disposition de l’équipe. Je renforce mon engagement envers mon équipe et la direction. Et je remercie les personnes qui m’ont envoyé des messages et les en remercie profondément ».