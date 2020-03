Foot - OL

OL : Bruno Guimarães annonce la couleur pour ses débuts avec le Brésil

Publié le 7 mars 2020 à 11h04 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2020 à 11h05

Convoqué pour la première fois avec la sélection brésilienne, Bruno Guimarães ne cache pas ses ambitions.