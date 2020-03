Foot - OL

OL : L'aveu de Dubois sur la Ligue des Champions après la défaite à Lille

Publié le 8 mars 2020 à 23h40 par La rédaction

L’OL s’est incliné ce dimanche sur la pelouse du LOSC (1-0) en clôture de la 28ème journée de Ligue 1. Et pour Léo Dubois, il sera à présent difficile d’accrocher le podium.