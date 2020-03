Foot - OL

OL - Malaise : Aulas lance une première polémique avant le choc contre le PSG !

Publié le 3 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Avant d'affronter le PSG mercredi en demi-finale de la Coupe de France, Jean-Michel Aulas n'a pas manqué de se plaindre du calendrier.

Tombeur de la Juventus (1-0) puis de l'ASSE dans le derby (2-0), l'Olympique Lyonnais va beaucoup mieux. De bon augure avant d'affronter le PSG en demi-finale de la Coupe de France mercredi. Toutefois, comme il l'avait fait avant le quart de finale contre l'OM, Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à pointer du doigt le calendrier soulignant que le club de la capitale avait affronté Dijon samedi à 17h30 (4-0) pendant que l'OL disputait le derby dimanche soir.

«Le PSG est nettement plus fort. En plus, il a joué samedi»