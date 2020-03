Foot - OL

OL/PSG - Malaise : Pierre Ménès désamorce une polémique !

Publié le 6 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'Olympique Lyonnais s'est plaint de l'arbitrage après la défaite contre le PSG (1-5), Pierre Ménès estime que c'est un faux débat.

Pendant une heure, l'Olympique Lyonnais a tenu tête au PSG durant la demi-finale de la Coupe de France avant de sombrer et finalement lourdement s'incliner (1-5). Il faut dire que les Gones ont perdu Marçal, expulsé suite à second carton jaune reçu après avoir concédé un penalty pour une main dans la surface. A dix contre onze, l'OL n'a pu résister aux offensives parisiennes et aux fulgurances de Kylian Mbappé auteur d'un triplé. Malgré tout, selon Pierre Ménès l'expulsion de Marçal n'est pas une excuse, les Lyonnais auraient de toutes façons fini par décliner physiquement.

«Je ne crois pas que l’expulsion soit la raison principale de l’explosion lyonnaise»