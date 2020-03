Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu en rajoute une couche sur le départ de Valverde !

Publié le 10 mars 2020 à 16h00 par A.M.

En janvier dernier suite à l'élimination du FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid, Ernesto Valverde était démis de ses fonctions. Un choix justifié par Josep Maria Bartomeu.

Après un début de saison poussif, l'élimination en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid était la déception de trop. En effet, Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions à la suite de cette défaite et Quique Setién a pris sa succession dans la foulée. La licenciement de Valverde a été longuement commenté car les résultats du Barça étaient loin d'être catastrophiques, mais Josep Maria Bartomeu assure qu'il fallait donner un nouvel élan à l'équipe.

«Il fallait donner une nouvelle dynamique à l'équipe»