Mercato - Real Madrid : Pochettino aurait fait une grande promesse à Pérez !

Publié le 10 mars 2020 à 14h30 par A.M.

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane semble s'inscrire en pointillés, le Real Madrid aurait entamé les premières démarches auprès de Mauricio Pochettino, et ce dernier serait très intéressé.

Le Real Madrid connait une saison loin de répondre aux attentes de la direction du club. En effet, éliminé de la Coupe du Roi par la Real Sociedad, le club merengue est devancé par le FC Barcelone en Liga tandis que les Madrilènes sont en ballottage défavorable pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Par conséquent, Zinedine Zidane n'est pas suivre de poursuivre l'aventure sur le banc du Real Madrid.

Pochettino aurait promis au Real Madrid de n'accepter aucune autre offre