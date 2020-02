Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ernesto Valverde est regretté au Barça…

Publié le 26 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Licencié courant janvier pour ne pas avoir répondu aux attentes de la direction du FC Barcelone, Ernesto Valverde a marqué Clément Lenglet qui a été déçu de la manière dont son ancien entraîneur est parti.

Arrivé à l’été 2018 en provenance du FC Séville, Clément Lenglet a profité de la blessure au genou de Samuel Umtiti pour s’imposer dans la charnière centrale du FC Barcelone aux côtés de Gerard Piqué. Grâce à ses performances avec le Barça , Lenglet est même devenu international en étant sélectionné en Équipe de France. Ernesto Valverde a joué un grand rôle dans sa progression. Alors forcément, le défenseur du Barça n’a pas apprécié son licenciement en janvier, bien que l’arrivée de Quique Setién a été saluée par Lenglet.

Lenglet, « déçu » pour Valverde