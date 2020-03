Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann prêt à prendre une décision radicale ?

Publié le 10 mars 2020 à 20h30 par A.D.

Dans une situation très compliquée depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie par sa direction. Un scénario qui ne déplairait pas au champion du monde français.

Antoine Griezmann serait prêt à quitter le FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, le champion du monde français a quitté l'Atlético pour prendre la direction du Barça. Dans le club catalan depuis plusieurs mois, Antoine Griezmann semble avoir les pires difficultés à prendre ses marques sous ses nouvelles couleurs. Un situation qui pourrait provoquer son départ dès la prochaine fenêtre de transferts.

Antoine Griezmann libéré par le Barça pour attirer Neymar ?