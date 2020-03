Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Aubameyang !

Publié le 10 mars 2020 à 16h30 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang, sont le contrat avec Arsenal se termine en juin 2021, a les idées claires au sujet de son avenir.

Les prochains mois pourraient être très importants pour Pierre-Emerick Aubameyang. Son contrat avec Arsenal se termine en 2021 et comme nous vous l’avons révélé, le Gabonais souhaite patienter avant de prolonger. Selon nos informations il est dans le viseur du FC Barcelone et de l’Inter, qui pourraient lui offrir un défi sportif à priori plus intéressant que les Gunners , actuellement 9e de Premier League.

Aubameyang veut une augmentation de 30%