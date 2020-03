Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Thiago Silva ?

Publié le 10 mars 2020 à 17h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva pourrait voir son avenir prendre une toute nouvelle tournure au cours des prochaines semaines.

Thiago Silva pourrait bien vivre ses derniers mois au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en effet en juin prochain et, pour le moment, il ne semble pas se rapprocher d’une prolongation. Ainsi, le capitaine du PSG a pris les devants, puisqu’il a entamé des discussions avec son ancien club du Milan AC. Les changements qui pourraient avoir lieu au sein du club lombard, devraient toutefois avoir des répercussions sur l’avenir de Thiago Silva.

Gazidis pas emballé par Thiago Silva