Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Il refuse de signer pour faire monter les enchères !

Publié le 11 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Alors qu’un nouveau contrat lui a été proposé par les Blues de Chelsea, le buteur anglais Tammy Abraham a décidé de le refuser. Pour mieux faire monter les enchères… ?

Coup de tonnerre à Londres : Tammy Abraham fait tourner la tête des dirigeants de Chelsea. Actuellement auteur de 15 buts cette saison avec les Blues de Chelsea en 34 rencontres toutes compétitions confondues, le buteur Anglais est un des joyaux de l’équipe « New Generation » de Franck Lampard. Avec les Mason Mount, Callum Hudson-Odoi et autres Reece James ou Fikayo Tomori, Abraham représente la nouvelle génération des Blues, au pouvoir dans le 11 de départ après l’interdiction de transferts du club Londonien, qui a finalement été levée cet hiver.

Un nouveau contrat refusé par Abraham