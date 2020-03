Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage accablant sur l'avenir de Tuchel...

Publié le 11 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Ancien joueur et dirigeant du PSG, Alain Roche estime que l'avenir de Thomas Tuchel ne s'inscrit plus au PSG et que son sort est déjà scellé.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel sait que son avenir dépendra en grande partie d'une éventuelle qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. En effet, en cas d'élimination contre le Borussia Dortmund, le technicien allemand ne sera pas conservé par le PSG. Mais même si les Parisiens réalisent un joli parcours en C1, Thomas Tuchel n'est pas assuré de rester sur le banc du club de la capitale comme l'explique Alain Roche ancien joueur et directeur sportif du PSG.

«De toute façon, je pense que Tuchel ne restera pas»