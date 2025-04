Cyril Hanouna au PSG, l’improbable annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison n'est pas encore terminée, mais le PSG est déjà sacré champion de France. A plusieurs journées de la fin, le club de la capitale a déjà plié la Ligue 1. Sans Kylian Mbappé, la formation de Luis Enrique brille. Mais voilà que Gilles Favard a manié l'ironie pour réagir à cette absence du désormais joueur du Real Madrid à Paris.

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG a dû s'adapter et trouver une nouvelle façon de fonctionner puisque le Français trouvait la solution quasiment à chaque match et répondait présent dans les grands rendez-vous. Pour accomplir le défi ultime de remporter la Ligue des champions un jour, un joueur comme lui est essentiel, bien plus que pour remporter le championnat de France.

Mbappé comparé à Cyril Hanouna

Bien avant la fin de la saison, le PSG a déjà décroché un nouveau titre de champion de France. Le club est loin devant ses adversaires en Ligue 1. « Mbappé ? Je ne vais pas critiquer le joueur, c’est un très bon joueur. Maintenant, est-ce qu’on gagne des titres majeurs avec Mbappé ? Le PSG joue avec Cyril Hanouna avant-centre, ils sont champions de France » s'amuse Gilles Favard sur Europe 1.

Le PSG meilleur sans Mbappé ?

Pas besoin donc de Kylian Mbappé pour gagner la Ligue 1. Le PSG l'a prouvé cette saison, étant déjà sacré champion de France. Mais voilà que même sans le désormais joueur du Real Madrid, le club de la capitale pourrait remporter la Ligue des Champions. Avec le FC Barcelone, Paris est l'autre favori de la compétition aujourd'hui.