Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet dans le dossier Dybala ?

Publié le 11 mars 2020 à 7h45 par A.D.

Pour repousser les avances du PSG, la direction de la Juventus s'activerait en coulisses pour prolonger Paulo Dybala. Dans cette optique, les têtes pensantes de La Vieille Dame devraient rencontrer l'entourage de leur joyau argentin d'ici la fin du mois d'avril.

La Juve voudrait rapidement sceller l'avenir de Paulo Dybala. Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait souhaité s'attacher les services du joyau argentin en cas de départ de Neymar. Alors que Paulo Dybala défend toujours les couleurs Bianconeri , Leonardo pourrait retenter sa chance lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et pour refroidir les ardeurs parisiennes, La Vieille Dame aurait ouvert les négociations pour prolonger Paulo Dybala. À en croire les dernières indiscrétions de Goal , la Juve serait confiante sur ce dossier, puisque le joueur voudrait rester à Turin.

Un contrat de plus de 10M€ attendrait Paulo Dybala