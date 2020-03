Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel club Pogba doit-il choisir cet été ?

Publié le 11 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo penserait à Paul Pogba alors que pour le frère de la star de Manchester United, le champion du monde tricolore devrait signer au Real Madrid. Et alors que la Juventus s’intéressait aussi à son ancien joueur, quel club Pogba doit privilégier cet été ? C’est notre sondage du jour.

Paul Pogba devrait être, à l’instar de l’été dernier, l’une des grandes attractions du mercato estival. En effet, et ce bien qu’il n’ait disputé que huit matchs avec Manchester United cette saison étant diminué à une cheville, la cote du champion du monde tricolore serait toujours importante sur le marché des transferts. Cherchant à renforcer l’entrejeu de l’effectif du PSG à l’intersaison, Leonardo aurait coché le nom de Paul Pogba, qui serait une des nombreuses pistes du directeur sportif du PSG. Cependant, Pogba est un homme convoité et la Juventus ainsi que le Real Madrid seraient sur le coup. Le clan Pogba privilégierait un départ à la Casa Blanca.

Le clan Pogba veut le Real, mais pas Pérez, quelles solutions pour le Français ?