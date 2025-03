PSG - Al-Khelaïfi : La lourde accusation du clan Rabiot !

Pierrick Levallet

À l’occasion de son retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’OM le 16 mars dernier, Adrien Rabiot a eu droit à un accueil houleux de la part des supporters du PSG. Des banderoles insultantes ont notamment été déployées dans le stade. Et Véronique Rabiot a pointé du doigt Nasser Al-Khelaïfi comme principal responsable de ce qui s’est passé.

Parti du PSG en 2019 après la fin de son contrat, Adrien Rabiot a fait son retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’OM le 16 mars dernier. Les supporters parisiens, qui n’ont toujours pas digéré cette trahison, ont déployé des banderoles insultantes dans le stade pendant le Classique remporté par les Rouge-et-Bleu (3-1). Adrien Rabiot s’en est alors pris à Nasser Al-Khelaïfi après la partie. Sa mère, elle, a désigné le président du PSG comme principal responsable de ces événements.

«Il est responsable de ce qu’il se passe dans son stade»

« Je n’ai surtout pas compris le manque de réaction des instances du football et des gens qui étaient dans la corbeille (les dirigeants parisiens). Absolument pas. Ce qui me choque surtout, c’est de penser que le match n’a pas été arrêté, que l’arbitre n’a rien entendu alors que tout le monde a entendu, voici ce qui me choque. Est-ce que Nasser Al-Khelaïfi est responsable ? Il est responsable de ce qu’il se passe dans son stade. Il y a des gens qui peuvent contrôler, qui sont sous ses ordres, tout le monde sait ça, je n’invente rien » a d’abord glissé Véronique Rabiot dans un entretien pour Complément d’enquête, que Le Parisien a pu visionner avant la diffusion de l’émission de France 2 ce jeudi soir.

«Ils ont été manipulés par le club»

« Est-ce que ça aurait pu se passer à Marseille (vis-à-vis du cas Valbuena) ? Vous exagérez là, vous ne pouvez pas me mettre en difficulté vis-à-vis de l’OM, on parle du PSG. Je pense qu’ils (les supporters parisiens) ont été manipulés par le club » a également lancé la mère et agent d’Adrien Rabiot. Ambiance...