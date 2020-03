Foot - Mercato - Manchester United

Mercato – Manchester United : 53M€ pour ce milieu offensif ?

Publié le 4 mars 2020 à 5h50 par La rédaction

Après avoir recruté Bruno Fernandes lors du dernier mercato, Manchester United ne compte pas s’arrêter là et cible l’actuel capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, pour renforcer le secteur offensif d’une équipe en reconstruction.

Jack Grealish, milieu offensif et capitaine d’Aston Villa, est une des priorités de Manchester United pour le prochain mercato. Selon le Daily Mail , les Red Devils souhaitent boucler au plus vite le transfert du milieu offensif de 24 ans. À l’heure où Aston Villa lutte pour son maintien en Premier League, Manchester United est en pleine reconstruction, menée par Ole Gunnar Solskjaer, et la polyvalence de Grealish semble plaire au coach des Red Devils .

Une enveloppe de 53,5 M€ ?

Né à Birmingham, Grealish réalise une très bonne saison sous le maillot de son club de coeur. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 25 rencontres, Grealish évolue derrière l’attaquant ou sur le côté gauche depuis le début de saison chez les Villans . Des statistiques qui pourraient pousser le sélectionneur de l’Angleterre Gareth Souhtgate à l’appeler pour le prochain rassemblement des Three Lions , voire pour l’Euro 2020… Et un chèque de 53 millions d’euros serait déjà prêt pour aller chercher le capitaine des Villans. Une somme bien inférieure à celle demandée par Leicester pour James Maddison (+90M), et la direction Mancunienne devrait donc se tourner vers Grealish…

Liverpool, City, le Real et le Barça évoqués