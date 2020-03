Foot - Mercato

Mercato : Messi et Cristiano Ronaldo dans le club de Beckham ?

Publié le 4 mars 2020 à 3h50 par La rédaction

Alors que la nouvelle saison de MLS vient juste de débuter, une nouvelle franchise a intégré le championnat : l’Inter Miami, le club de David Beckham. Et il pourrait essayer d’attirer les deux meilleurs joueurs du monde…

Et si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo signaient en MLS ? C’est le pari fou que souhaite se lancer David Beckham, propriétaire de la nouvelle franchise de MLS de l’Inter Miami. De plus en plus attractive, la Major League Soccer pourrait attirer les stars du FC Barcelone et de la Juventus de Turin à l’issue de leurs contrats respectifs, qui courent respectivement jusqu’en 2021 et 2022.

« Il faut que ce soit Beckham »

L’actuel manager de Minnesota United, Adrian Heath, s’est exprimé dans une interview pour le Daily Mirror à ce sujet : « Je continue d’entendre qu’il y aura une signature à succès à un moment donné, et Ronaldo et Messi sont les noms que j’entends le plus. Ce serait incroyable pour le football aux Etats-Unis, et si quelqu’un au profil mondialement connu parvenait à faire de rêve une réalité, il faut que ce soit Beckham ».



Actuellement âgé de 35 ans, Cristiano Ronaldo serait le plus proche des deux de la retraite européenne, il n’a jamais caché son intérêt pour les Etats-Unis. « Je veux voir Ronaldo suivre les traces d’Ibrahimovic, Rooney, Lampard et Gerrard en jouant en MLS » a déclaré Heath. De son côté, Beckham a déclaré devant les médias : « Nous disons toujours que notre équipe est différente des autres. Je suis certain que chaque propriétaire dit exactement la même chose. Mais nous, nous le croyons vraiment. […] Si nous avons l’opportunité de recruter de grands joueurs venant d’Europe, alors nous le ferons . »

Miami ou Los Angeles ?