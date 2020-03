Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : Rodrigo, Cavani, Belotti… Quel n°9 pour l’Atlético de Madrid ?

Publié le 4 mars 2020 à 2h50 par La rédaction

Actuellement 4e de Liga avec seulement 29 buts marqués, l’Atlético de Madrid recherche désespéramment un attaquant pour la saison prochaine.

29 buts marqués. C’est le triste bilan offensif de l’Atlético de Madrid en cette saison 2019/2020 de Liga Santander. Alors qu’aucun joueur n’a atteint la barre des 10 buts en 26 rencontres disputées, Diego Simeone a réellement besoin d’un nouveau buteur. Et trois noms sortent du lot du côté de Madrid…

Rodrigo, une piste avortée ?

Courtisé par le Barça cet hiver, Rodrigo, attaquant de Valence, était sur les tablettes des Colchoneros . L’été dernier, Diego Simeone était proche de s’offrir l’international espagnol pour 60 millions d’euros, avant que l’opération ne soit avortée. Depuis, Rodrigo a perdu de sa superbe : en 38 rencontres (toutes compétitions confondues, et sélection nationales comprises), Rodrigo a marqué à 12 reprises. Mais en Liga, c’est seulement 2 buts… de quoi faire fuir les prétendants pour l’été prochain ?

Cavani, bloqué à Paris ?

En recherche de temps de jeu et à 5 mois de la fin de son contrat, Edinson Cavani plaît beaucoup à Simeone. Ce dossier a animé ce mercato hivernal, mais la direction parisienne est restée ferme devant les assauts madrilènes, et a refusé plusieurs offres allant de 10 à 15 millions d’euros des Colchoneros . Mais les envies de départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG sont toujours là, et l’Atlético reste en embuscade pour El Matador …

Belotti : 35 millions minimum