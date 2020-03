Foot - Mercato

Mercato : Trois cadors européens sur un coéquipier de Ben Arfa !

Publié le 4 mars 2020 à 1h50 par La rédaction

Le Real Madrid, l’Atlético et Manchester United pistent ce défenseur central du Real Valladolid, dont le montant de la clause libératoire est fixé à 12 millions d’euros.

Mohammed Salisu, 20 ans, attire beaucoup de monde. Pour sa première saison chez les professionnels, le Ghanéen a déjà disputé 26 rencontres avec le Real Valladolid, nouveau club de Hatem Ben Arfa, pour un but et une passe décisive.



Mais c’est surtout pour sa solidité que le puissant défenseur central (1m91, 82 kg) attise la convoitise des cadors européens. Avec environ 1,5 tacle par matchs, 5 dégagements et 1 interception en moyenne par rencontre, Salisu dispose de statistiques défensives très correctes, surtout au vu de son âge et des difficultés rencontrées par son équipe depuis le début de saison (15e de Liga).

Le Real Madrid en pôle

Si Salisu a su briller et attirer plusieurs clubs, l’un d’entre eux semble mieux positionné que les autres : le Real Madrid. D’après le quotidien espagnol AS , les Merengues souhaitent s’attacher les services du Ghanéen pour la saison prochaine. Valladolid a fixé le montant de sa clause libératoire à 12 millions d’euros. Un montant qui s’avère très abordable pour les Madrilènes, qui ne devraient pas avoir de mal pour trouver cet argent.



En plus du pouvoir d’attraction de la Casa Blanca , les relations entre le président madrilène, Florentino Pérez, et celui de Valladolid, Ronaldo Nazario, sont excellentes, ce qui pourrait faire pencher la balance.

L’Atlético et Manchester United en embuscade