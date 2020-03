Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Zidane aurait fait irruption pour Aubameyang !

Publié le 4 mars 2020 à 0h00 par A.D.

Le FC Barcelone et l'Inter seraient sur les traces de Pierre-Emerick Aubameyang. Zinedine Zidane, le technicien du Real Madrid, pourrait toutefois relancer ce dossier.

Zinedine Zidane serait entré en lice pour Pierre-Emerick Aubameyang. En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, l'attaquant gabonais serait encore loin d'une prolongation. S'il n'étend pas son bail très prochainement, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être vendu lors de la prochaine fenêtre de transferts pour ne pas être cédé gratuitement à l'été 2021. Et cette information n'aurait échappé ni au FC Barcelone, ni à l'Inter. Pour assurer la succession de Luis Suarez (33 ans), le club catalan serait prêt à miser sur Lautaro Martinez ou Pierre-Emerick Aubameyang. De son côté, l'écurie milanaise pourrait se jeter sur l'attaquant gabonais d'Arsenal en cas de départ de son buteur argentin. Et selon les informations de Calciomercato.it , un troisième cador européen serait prêt à profité de la situation contractuelle du joueur de Mikel Arteta.

Une bataille royale entre Zidane, Setién et Conte ?

A en croire le média transalpin, il s'agirait du Real Madrid. Alors que les négociations entre Pierre-Emerick Aubameyang et la direction d'Arsenal seraient au point mort, Zinedine Zidane serait en état d'alerte. Au même titre que Quique Setién et Antonio Conte, les coachs respectifs du FC Barcelone et de l'Inter. Reste à savoir si Pierre-Emerick Aubameyang posera ses valises à Madrid, à Barcelone ou à Milan en cas de départ lors du prochain mercato estival.