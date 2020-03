Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel n’est pas vraiment attendu au Bayern Munich...

Publié le 4 mars 2020 à 0h15 par A.D.

Alors que le Bayern Munich aurait coché le nom de Thomas Tuchel pour prendre la succession de Hans Flick, Lothar Matthaus a fermé la porte à une arrivée du coach du PSG.

Auteur d'un mauvais début de saison, Niko Kovac a été remercié par la direction du Bayern Munich au début du mois de novembre. Pour le remplacer, le club bavarois a décidé de faire confiance à Hans Flick. Mais l'entraineur intérimaire pourrait ne pas faire long feu sur le banc bavarois. Malgré ses débuts encourageants à l'Allianz Arena, Hans Flick pourrait laisser sa place à un technicien plus expérimenté. Alors que Thomas Tuchel serait la seule alternative, Lothar Matthaus a estimé que l'actuel coach du Bayern était l'homme de la situation.

«La seule alternative semble être Thomas Tuchel»